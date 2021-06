Fu comandante a Borgo Nuovo a Palermo, l'Arma gli festeggia 100 anni

Era sottotenente dei Carabinieri e ha compiuto 100 anni Salvatore Callari: il suo compleanno lo ha festeggiato insieme all'Arma con gli auguri del Generale di Corpo d'Armata Teo Luzi e con quelli del Comandante Provinciale di Palermo, Generale di Brigata Arturo Guarino. Callari concluse, nel 1977, la sua carriera con l'incarico di Comandante della Stazione Palermo Borgo Nuovo. "Caro Callari, con vivo piacere Le porgo gli auguri più affettuosi e sinceri per il Suo 100esimo compleanno a nome di tutta l'Arma dei Carabinieri e mio personale. Lei ha attraversato le vicende felici e tristi di un secolo della nostra storia, dedicando parte della Sua esistenza al servizio della comunità e delle Istituzioni, facendosi testimone dei valori etici e morali fondanti dei Carabinieri, prezioso patrimonio da trasmettere quale esempio alle giovani generazioni", scrive il Generale Luzi nel suo messaggio di auguri. Il Comandante Provinciale di Palermo gli ha invece telefonato per porgergli gli auguri a nome dell'Arma palermitana e per avvisarlo del biglietto e del regalo inviato dal Comandante Generale, un Crest dell'Arma.