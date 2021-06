Sull'autostrada Catania-Siracusa il transito veicolare è rimasto bloccato per un mezzo pesante che ha disperso il carico sul piano viabile. Il fatto si è verificato nel tratto di Melilli, creando disagi alla circolazione autostradale. Sul posto sono state presenti le squadre Anas, le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare successivamente la circolazione.