Covid, sempre meno positivi nel Ragusano: sono 425

Sempre in calo il numero dei positivi al Covid nel Ragusano. Il rapporto dell'Asp del 19 giugno ne segnaka 425: 405 in isolamento domiciliare, 10 ricoverati in ospedale e 10 nella RSA Covid del Maria Paternò Arezzo. Sale anche il numero dei guariti a 11.923 mentre rimane stabile il numero dei morti a 274. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 16 Acate, 14 Chiaramonte Gulfi, 112 Comiso, 2 Giarratana, 36 Ispica, 19 Modica,

0 Monterosso, 13 Pozzallo, 78 Ragusa, 6 Santa Croce Camerina, 9 Scicli, 100 Vittoria.