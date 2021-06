Europei, l'Ungheria mette in difficoltà la Francia che pareggia ( 1 - 1) in rimonta

Ungheria e Francia hanno pareggiato 1-1 (1-0) in una partita valida per la seconda giornata del gruppo F di Euro 2020, disputata a Budapest. La cronaca della partita

Pareggia al 67' Antoine Griezmann. Lancio lungo, Mbappé difende bene la palla e crossa in mezzo. Orban respinge male indietro, arriva Griezmann col mancino e insacca.

Francia vicino al pareggio al 59' con Dembele entrasto al posto di Rabiot. Spunto a destra e gran tiro da appena dentro l'area. Palo pieno.

La Francia campione del mondo si trova sotto dopo la prima frazione contro una solida Ungheria. Un paio di occasioni ben orchestrate per i transalpini, un errore madornale di Benzema, ma anche tanta fatica nel costruire pericoli reali contro l'organizzata formazione di Rossi. La ripartenza nel recupero di Fiola ha punito la difesa di Deschamps.