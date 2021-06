Siracusa, segnalata lite in viale Teracati ma era una rapina: un arresto

Alle ore 13.20 di ieri, agenti delle Volanti sono intervenuti in viale Teracati a Siracusa, per la segnalazione della lite tra due cittadini extracomunitari, ma giunti sul posto accertavano che uno dei due, un nigeriano di 32 anni, aveva tentato di rapinare l’altro straniero e, pertanto, lo arrestavano.

Lo stesso veniva, altresì, denunciato per inottemperanza al decreto di espulsione e contestuale ordine del Questore di Siracusa a lasciare il territorio nazionale, emesso e notificatogli in data 29 maggio del 2021 e, infine, segnalato all’Autorità Amministrativa perché trovato in possesso di 0,72 grammi di marijuana.

Il nigeriano è stato portato nel carcere di Cavadonna.