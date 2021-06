Sarebbero stati i vicini a chiamare la polizia per avvertirli che in un condominio di via Filisto a Siracusa era in corso una lite in famiglia. Gli agenti intervenuti sul posto per placare gli animi hanno avuto il loro bel da fare per portare una donna di 26 anni alla ragione. Per lei è scattata la denuncia per reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.