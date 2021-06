Petizione a Floridia per intitolare la Villa a Luciano Faraci

E' stata avviata una petizione a Floridia per intitolare la Villa comunale a Luciano Farmaci, deceduto qualche anno fa per un male incurabile. Luciano Faraci prima della sua scomparsa aveva gestito le aree dell'unico polmone Verde della città con l'obiettivo di vivacizzarle. Il suo sogno era sempre questo tanto da invogliare oggi i suoi amici a raccogliere le firme per onorare la sua memoria. Chiederanno all'amministrazione comunale che la villa prenda il nome di "Parco Urbano Luciano Faraci". Si tratta di un iter burocratico lungo, dove l'ultima parola spetta al consiglio comunale.

L.M.