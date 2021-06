Covid, scendono a 415 le persone positive nel Ragusano

Scendono a 415 le persone positive al Covid nel Ragusano. In isolamento domiciliare ci sono 396 persone, 12 sono ricoverate in ospedale e dieci nella Rsa Covid del Maria Paternò Arezzo di Ibla. I guariti sono 11.954 mentre i morti, dall'inizio della pandemia, sono sempre 274. Da oltre una settimana non si registrano decessi. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 14 Acate, 13 Chiaramonte Gulfi, 109 Comiso, 2 Giarratana,

35 Ispica, 17 Modica, 0 Monterosso, 11 Pozzallo, 86 Ragusa, 6 Santa Croce Camerina, 6 Scicli, 94 Vittoria.