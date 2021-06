Omicidio Desiree, resta in carcere imputato condannato

Resta in carcere Brian Minthe, uno dei quattro uomini accusati della morte di Desiree Mariottini, condannato ieri a 24 anni e mezzo, ma per il quale la Corte d'Assise aveva disposto la scarcerazione. All'uomo è stata notificata una nuova ordinanza cautelare per l'omicidio della minorenne di Cisterna di Latina, avvenuto nell'ottobre del 2018. I giudici prospettano un "concreto ed attuale pericolo di fuga". Per il legale della madre di Desiree "la notizia rasserena gli animi". Per questa vicenda ieri sono stati inflitti anche due ergastoli e una condanna a 27 anni nei confronti degli altri imputati.