Ha un nome il cadavere sul Lago di Garda, si cerca la ragazza

Il 35enne trovato morto su una barca a Salò, nelle acque del Lago di Garda, è dello stesso paese bresciano, mentre la ragazza scomparsa e che era con lui è di Toscolano Maderno. Si cerca invece un motoscafo che avrebbe travolto l'imbarcazione nella notte allontanandosi successivamente. I due giovani si erano avvicinati a Salò in barca nel pomeriggio di ieri per assistere al passaggio delle auto della Mille Miglia storica.

L'uomo trovato senza vita su una barca incidentata recuperata nelle acque del Lago di Garda a Saló è un 35enne italiano e residente nella zona. Si cerca ancora invece la donna, anche lei della zona del Garda, che poteva essere con la vittima stanotte. In base agli elementi attuali gli inquirenti ritengono si tratti di un incidente.

È Umberto Garzarella, di 37 anni, l'uomo trovato senza vita su una barca a Saló, nelle acque bresciane del lago di Garda. Concessionario di un centro assistenza di impianti termici, era appassionato di nautica. Aveva trascorso il pomeriggio di ieri a Saló per assistere al passaggio della Mille Miglia insieme ad un gruppo di amici. Sarebbe stato individuato il motoscafo che secondo le indagini, ha travolto l'imbarcazione senza poi fermarsi. I carabinieri stanno ascoltando le persone che erano a bordo del motoscafo noleggiato nella giornata di ieri.