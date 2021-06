Modica, 21 giugno festa della musica 2021: ecco tutti gli appuntamenti

Lunedì 21 giugno, a Modica, la 27essima edizione della Festa della Musica organizzata dall'Associazione Artisti Associati, MATT’Officina con il Patrocinio del Comune di Modica, il supporto della Fondazione Teatro Garibaldi e la partecipazione dell’associazione FabLab . Ecco il programma:

INTERVENTI MUSICALI: ore 18 Chiostro di San Domenico a cura del Quartetto di SAX e dell’Ensamble d’Archi del del LICEO MUSICALE “GIOVANNI VERGA”

MARATONA PIANISTICA: ore 19, presso Auditorium Floridia.

Sergio Carruba, ArturoPoidomani, Gianluca Abbate, Michele Leon Spadaro. Ad essi si unirà una rappresentanza di allievi scelti tra le eccellenze delle classi di Pianoforte del Liceo Musicale “G. Verga”

X Tempora: ore 20,30 Portale De Leva; performance di musica e pittura, in occasione della Mostra “SCIO’” di Marco Terroni Grifola con Gianni Nicosia alla chitarra.

FAB LAB IN MUSICA: dalle ore 18 in poi, a Villa Silla, “Secondo Noi live – musica contemporanea e folk siciliana. Partecipano Davide Di Rosolini e Eldar Irish Folk

SOUND IBLEO: ore 21,30 nell’arena di “S. Giuseppe - U Timpuni”, concerto della “ORCHESTRA” formata appositamente per questa occasione a conclusione di un laboratorio sull’improvvisazione con la direzione artistica del contrabbassista Roberto Bellatalla e la partecipazione di musicisti di tutta l’area iblea, ospiti speciali: Luca Recupero e Stefano Meli, Sergio Battaglia.

https://www.festadellamusica.beniculturali.it/index.php/profilo-della-ci.... Tutta la Festa nei rispettivi luoghi sarà svolta nel rispetto delle normative anti-covid19.