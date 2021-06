Roma, polizia spara per fermare ghanese con un coltello

Attimi di tensione ieri sera poco prima delle 20, in via Marsala, alla stazione Termini di Roma dove un cittadino ghanese di 44 anni, armato di coltello, è stato fermato dalla PolFer al termine di un inseguimento a piedi conclusosi con l'esplosione di un colpo di pistola. Tutto è iniziato quando alla Polizia è arrivata la segnalazione di un uomo armato che si aggirava per la stazione. Gli agenti, una volta individuato il soggetto, hanno tentato di bloccarlo seguendolo fino a via Marsala. L'uomo, dopo essersi arrampicato su alcuni scooter parcheggiati per sfuggire all'arresto, brandendo il coltello, ha tentato di affrontare i poliziotti. A quel punto, uno degli agenti gli ha sparato un colpo con l'arma di ordinanza. L'uomo ferito all'inguine è stato disarmato, bloccato e trasportato in codice rosso all'Umberto I d Roma. A quanto si apprende, il proiettille sarebbe fuoriuscito dal gluteo. L'uomo non è in pericolo di vita. Da successivi accertamenti, il 44enne identificato, è risultato essere un soggetto pluripregiudicato, gia noto con diversi alias negli archivi della Polizia.