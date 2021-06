Il Siracusa fallisce l'ultima gara: sconfitto per 3 a 2 dal Giarre promosso in serie D

I primi a non crederci sono stati i tifosi ed avevano anche ragione, il resto l'ha fatto il Siracusa, sconfitto nell'ultima fatica della stagione, contro un Giarre ben determinato che sul neutro di Agrigento, ha avuto la meglio per 3 a 2. Un Siracusa che continua a disaffezionare gli sportivi dopo il fallimento sportivo del passato che brucia ancora, quello dell'accoppiata Alì-Cutrufo. Il verdetto del campo lascia gli azzurri in Eccellenza, anche se la possibilità di un ripescaggio è reale. E' il futuro nebuloso ed incerto. Il Giarre aveva programmato una stagione trionfale e così è stato. I gialloblù hanno affrontato la finalissima con un discreto pubblico al seguito, mentre il disinteresse degli ex ultrà azzurri ,è stato totale. Neppure il veterano Lele Catania, autore di due gol contro la neo promossa, è riuscito a fare la differenza in una partita totalmente sbagliata.

E pure è il Siracusa a passare dopo appena 10 minuti con un gol del capitano. E' solo fuoco di paglia perchè il Giarre va in gol con Savasta e Baglione, chiudento il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa non c'è l'auspicata rimonta dei siracusani, anzi è il Giarre a calare il tris con Audiak all'84'. Un minuto dopo ci ripensa Catania a riaprire le ostilità portando il risultato sul 3 - 2. Il tempo scorre fino alla fine e nulla cambia. Giarre in serie D, Siracusa 'bocciato'.

(La festa in campo del Giarre)