Ustica senza pompieri, sindaco chiede un incontro a Musumeci

"Non mi rimane che chiedere un incontro con il presidente della Regione Nello Musumeci e con l'assessore regionale al territorio Toto Cordaro. Avere messo a disposizione da parte del Governo regionale 60 mila euro per una convenzione. È semplicemente vergognoso con tale somma riuscire ad espletare solo un mese di servizio con 5 unità. Quando, tra l'altro, sull'isola ci sono diverse figure di vigili del fuoco volontari che per anni hanno garantito il servizio". Lo afferma il sindaco di Ustica Salvatore Militello per la mancanza dei vigili del fuoco sull'isola commentando il rogo che è divampato nell'isola la notte scorsa.