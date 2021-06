Ragazzi e ragazze danno vita a un Movimento a Solarino: vogliamo avere un ruolo in paese

"Non puoi tornare indietro e cambiare l'inizio ma puoi iniziare dove sei e cambiare il finale". Così affermava oltre cinquant'anni fa lo scrittore britannico Clive Staples Lewis. Dopo molti mesi di riflessione, noi giovani solarinesi, siamo giunti alla conclusione che bisogna rivestire un ruolo attivo per contribuire al cambiamento e al miglioramento della nostra Solarino. Abbiamo dato vita, insieme a ragazzi e ragazze del territorio ad un nuovo movimento, apartitico, denominato "Solarino New Beginning - Giovani d'Oggi", al fine di avere un nuovo attivo nella vita cittadina, sviluppare iniziative sociali, culturali e altri inerenti al mondo dello sport e dello spettacolo con l'obiettivo di valorizzare anche le nostra realtà territoriali. Sarà un gruppo di confronto dove elaborare proposte, iniziative, esporre dei problemi, riguardanti anche l'attività amministrativa. Successivamente l'obiettivo sarà quello di proporre all'Amministrazione insediata l'introduzione una vera e propria Consulta giovanile. Molti Comuni hanno già adottato tali strategie in Italia ma la novità è che a Solarino non è una proposta che nasce da una richiesta "dall'alto" ma da un gruppo consistente di giovani che vogliono contribuire alla crescita della realtà in cui vivono. Vogliamo lavorare per migliorare il presente e il futuro, cercando di consegnare ai giovani del domani una Solarino migliore, ma soprattutto la possibilità di partecipare attivamente alla vita politica cittadina.

Infine rivolgiamo un appello ai tantissimi giovani, anche fuori sede, della nostra Solarino. L'esperienza, le idee, la voglia di ognuno di voi possono fare la differenza. Rompiamo il timore e la paura: il coraggio cresce quando si agisce. Tutti insieme.