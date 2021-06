Tennis, Berrettini sbanca a Londra: batte Cameron Norrie e vince il 'Queen's'

Matteo Berrettini vince il Queen's, torneo sull'erba a Londra, e mette in bacheca il suo primo titolo ATP 500. Nella finale giocata contro il mancino britannico Cameron Norrie (n.41 del ranking), ha prevalso in tre set con il punteggio di 6-4, 6-7(5/7) 6-3 in un'ora e 58 minuti. E' il quinto titolo in carriera, il secondo stagionale di Berrettini, dopo Belgrado sulla terra battuta a maggio. Il 25enne romano, n.9 del mondo e testa di serie n.1 al Queen's, è anche il primo italiano a scrivere il suo nome nell'albo d'oro in questo evento, tradizionalmente di preparazione a Wimbledon. "Non voglio offendere gli altri trofei, ma questo è il più bello" ha commentato Berrettini. "Ho realizzato un sogno che avevo da bambino, questo torneo lo guardavo da piccolo in tv. E' stata una settimana incredibile. Partita dura, ringrazio tutti. Norrie è stato bravissimo, è un grandissimo fighter, sono sicuro che il suo primo trofeo in carriera arriverà a breve". "Il servizio è stata un'arma importante. E questa prestazione in vista di un appuntamento importante come Wimbledon è una significativa iniezione di fiducia e consapevolezza nei miei mezzi" ha aggiunto. "Quando sono arrivato a Londra giovedì della settimana scorsa, direttamente da Parigi, mi sono detto 'wow', l'erba, un mondo completamente diversa dalla terra rossa. Però sono riuscito a trovare il giusto feeling, soprattutto divertendomi e riuscendo ad esprimere un buon tennis" che spera di poter conservare anche sul verde di Wimbledon. Arrivato in finale senza lasciare agli avversari nemmeno un set, Berrettini ha costruito il successo proprio sul servizio (ben 18 ace, contro i 4 dell'avversario, che ha accumulato anche 5 doppi falli, mentre l'italiano ne ha commesso solo uno). Il primo set si è risolto a suo favore grazie al break nel quinto gioco, vantaggio che l'azzurro ha conservato fino in fondo, malgrado i tentativi di Norrie di rientrare. Nel secondo il britannico è stato più incisivo al servizio, ma Berrettini si è tolto d'impaccio grazie ad un paio di ace nei momenti in cui rischiava di subire il break. Si è così arrivati al tiebreak che Norrie si è aggiudicato. Il break che ha deciso il terzo set a favore di Berrettini è arrivato nell'ottavo game, quando Norrie è stato avanti 40-0, ma Matteo è stato capace di piazzare cinque punti di fila per il 5-3. E con autorità ha chiuso l'incontro.