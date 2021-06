Santa Croce, schianto con la moto sulla strada per Scoglitti: muore 24enne

Ancora sangue sulle strade del Ragusano. A perdere la vita, nel pomeriggio di domenica, Emanuele Calcagno, 24 anni, di Aidone, nell'Ennese. Il ragazzo era a bordo della sua moto quando, nei pressi della Riserva naturale di Randello, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato violentemente sull'asfalto. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 85 per Scoglitti. Inutili i soccorsi del personale del 118 e del personale medico di una eliambulanza. Indagini in corso per accertare le cause dell'incidente. Sembra che Emanuele Calcagno stesse facendo ritorno ad Aidone dopo avere trascorso una giornata al mare.