'Progetto scuola estate', Giovani Rosolinesi dona 1200 bottiglie d'acqua al Sant'Alessandra

Non si ferma la solidarietà del Movimento 'Giovani Rosolinesi' neppure nel post pandemia. Così questa mattina, primo giorno di 'zona bianca' per l' Italia, il leader del Movimento, Giovanni Spadola, ha ripetuto ciò che aveva fatto nel passato, sostenendo il 'Progetto scuola estate' dell'Istituto Sant'Alessandra, consegnando al personale 1.200 bottigliette di acqua minerale, rotoli di carta igienica, rotoloni di carta e dei gadget per gli alunni. "Non si tratta di una donazione da campagna elettorale - puntualizza Spadola - ma di un gesto sentito nei confronti dell'Istituto diretto da Salvatore Lupo, degli insegnanti che pure in questa estate già torrida, si prendono cura dei bambini e dell'intera cittadinanza, agevolando così le famiglie che lavorano. In passato al plesso Sant'Alessandra abbiamo dato il nostro contributo senza chiedere nulla in cambio. Sappiamo che la scuola ha pochi fondi per le attrvità extra didattiche, così anche un piccolo contributo come il nostro può diventare un aiuto importante". Alla consegna della merce all'Istituto Sant'Alessandra, era presente, tra gli altri, il presidente del Circolo di Fratelli d'Italia, Emanuele Maltese. "Anche Maltese insieme al suo gruppo in questo periodo di grandi difficoltà economiche e sociali a causa dalla pandemia, si è speso per il bene comune. E questo gli va riconosciuto".