Siracusa, evade e si scaglia contro i poliziotti: è di nuovo ai domiciliari

Continuano i servizi antidroga svolti dagli uffici operativi della Questura di Siracusa finalizzati al contrasto dello spaccio e del consumo di droga.

Nella mattinata di ieri, nell’ambito del pattugliamento nelle cosiddette piazze dello spaccio, agenti delle Volanti hanno rinvenuto, nascosta tra le sterpaglie in Via Santi Amato, una modica quantità di cocaina.

Poco dopo, in un altro passaggio, effettuato nella stessa Via, agenti delle Volanti hanno rinvenuto e sequestrato altre dosi di cocaina e marijuana.

Nel corso dei servizi, i poliziotti hanno intercettato, nei pressi di largo Luciano Russo, un noto pregiudicato siracusano di 30 anni, già agli arresti domiciliari, e lo bloccavano per condurlo in Questura. L’uomo opponeva una strenua resistenza agli agenti operanti colpendoli con calci e pugni.

Dopo le incombenze di legge, il 30 enne è stato arrestato per evasione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.