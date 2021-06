Noto, commette due furti in 24 ore: preso e denunciato in stato di libertà

A Noto un turista ha notato e segnalato ad una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Noto, che un furto era stato probabilmente appena compiuto da un uomo a bordo di un furgone. Il turista ha compiutamente descritto il furgone ai militari dell’Arma che si sono messi subito sulle sue tracce, riuscendo ad individuarlo poco dopo lungo la statale 115. La perquisizione del mezzo ha consentito di rinvenire la refurtiva, che è stata restituita al legittimo proprietario mentre l’uomo è stato deferito a piede libero all’Autorità Giudiziaria aretusea.

Solo 24 ore più tardi lo stesso pregiudicato si è reso poi protagonista di un nuovo furto in abitazione. Questa volta l’uomo, osservata a distanza una coppia di turisti che avevano preso in affitto una villetta proprio di fronte al mare, dopo averli seguiti fino alla spiaggia ha atteso che lasciassero incustodite le chiavi di casa, le ha rubate e si è messo subito al lavoro per “ripulire“ la villetta. Le vittime hanno però notato l’uomo mentre usciva dall’abitazione ed hanno segnalato al 112 il furgone utilizzato per la fuga. I Carabinieri hanno immediatamente individuato l’autore e lo hanno raggiunto nei pressi della sua abitazione per recuperare la refurtiva e deferirlo nuovamente all’Autorità Giudiziaria.