Papilloma virus, visite gratuite all'Humanitas di Catania

Humanitas Istituto Clinico Catanese scende in campo a fianco delle donne in occasione dell'(H)Open Day Bollini Rosa di Ginecologia Oncologica promosso dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (ONDA), attraverso due giornate di servizi gratuiti dedicati alla salute delle donne con l'obiettivo di promuovere l'informazione, i servizi di prevenzione e la cura delle principali patologie ginecologiche femminili con un focus specifico sull'HPV (Human Papilloma Virus). In occasione del prossimo (H)Open Day di giugno, lunedi' 28 e martedi' 29, l'Istituto di Misterbianco apre le porte dei suoi ambulatori insieme agli specialisti dell'HPV Unit, con visite ed esami gratuiti di screening, e organizza un incontro formativo online dedicato alle dipendenti del centro commerciale Centro Sicilia, alle socie dell'Associazione Ultreya e del sindacato nazionale guardiacoste (SINAG) sul ruolo dell'HPV Test nella prevenzione delle lesioni neoplastiche ginecologiche, a cura di Nazario Cassaro, responsabile HPV Unit di Humanitas Catania. "L'Hpv - afferma - e' una delle principali cause del tumore al collo dell'utero e attraverso la prevenzione si possono raccogliere ottimi risultati. Dal momento dell'infiammazione, infatti, a quello in cui si formano le lesioni precancerose, da cui deriva il tumore vero e proprio, possono passare diversi anni e per questo il Pap Test e l'HPV Test sono esami fondamentali da effettuare periodicamente".