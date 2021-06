Suarez, il pm di Perugia chiedono il processo per l'esame farsa

La procura di Perugia chiede che ci sia un processo per quello che è stato definito dagli inquirenti "l'esame farsa" sulla conoscenza dell'italiano sostenuto da Luis Suarez all'Università per Stranieri del capoluogo umbro nel settembre dell'anno scorso. Ha infatti chiesto il rinvio a giudizio per l'allora rettrice Giuliana Grego Bolli, l'ex direttore generale Simone Olivieri, la ex direttrice del Centro di valutazione e certificazioni linguistiche, Stefania Spina, e l'avvocato Maria Cesarina Turco. Falsità ideologica e materiale e rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio i reati ipotizzati a vario titolo. Per tutti - che hanno sempre rivendicato la correttezza del loro operato - l'udienza preliminare comincerà il 28 settembre prossimo. La certificazione della conoscenza dell'italiano, di livello B1, era un documento necessario a Suarez, all'ora al Barcellona, per acquisire la cittadinanza e quindi - scrivono i pubblici ministeri - "essere ingaggiato dalla Juventus con la quale era in corso una trattativa". Nei capi d'imputazione indicati nella richiesta di rinvio a giudizio, i pubblici ministeri ribadiscono che l'avvocato Turco, "legale incaricato" dalla società piemontese, fu "concorrente morale e istigatrice" in relazione al reato di falsità ideologica. Addebito rispetto al quale Grego Bolli, Spina e Olivieri, ma anche Lorenzo Rocca che ha già patteggiato uscendo dal procedimento, devono rispondere in particolare di avere attestato falsamente che l'istituzione della sessione d'esame per la certificazione della conoscenza dell'italiano, straordinaria, "era motivata da esigenze logistiche e di sicurezza (la necessità di evitare assembramenti in relazione all'emergenza Covid), quando invece veniva istituita 'ad personam' solo per consentire al calciatore di ottenere, nei tempi richiesti dalla società sportiva Juventus e all'esito di una fittizia procedura d'esame" la certificazione linguistica. Secondo la contestazione dei pm a Grego Bolli, Olivieri, Spina e Rocca, Suarez ricevette il 12 settembre del 2020 "il file pdf contenente l'intero svolgimento della prova" al termine della quale gli venne rilasciata l'attestazione della conoscenza della lingua italiana necessaria per ottenere quella cittadinanza alla quale era "condizionato" l'esito della trattativa con la Juve. Anche se "non spiccica na parola", "non coniuga i verbi" e "parla all'infinito" disse la professoressa Spina, intercettata. I pm ritengono che la condotta degli ormai ex vertici di Palazzo Gallenga fosse finalizzata "a procurare all'Università per Stranieri il profitto" legato all'iscrizione all'esame di Suarez e per il corso online di preparazione (mille e 748 euro) nonché "i vantaggi patrimoniali derivanti dalla prospettata di un rapporto" con la Juventus "per future stabili collaborazioni nel settore della formazione linguistica di calciatori stranieri, anche del settore giovanile". Nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, l'Università per Stranieri è indicata come 'parte offesa'. Tra le fonti di prova la procura perugina indica, tra l'altro, il verbale di interrogatorio di Rocca. C'è poi tutta l'attività d'indagine condotta dalla guardia di finanza, oltre a intercettazioni telefoniche e ambientali.