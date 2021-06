Malta rischia la 'lista grigia' e il crollo del Pil

Il governo maltese sta cercando di evitare che il Paese venga inserito nella lista grigia delle giurisdizioni 'a maggior rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo', pubblicata dalla Financial Action Task Force (Fatf, l'organismo sovranazionale dell'antiriciclaggio). Il voto decisivo del board è atteso per mercoledì prossimo e, secondo quanto riferito dai media maltesi, nei giorni scorsi il ministro delle Finanze Clyde Caruana è volato in Germania per perorare la causa di Malta, che rischia un crollo del Pil in caso di inserimento nella lista grigia. In questo caso, Malta sarebbe il primo Stato membro dell'Unione Europea ad essere inserito nella lista di 18 paesi (tra cui Panama, Bahamas, Myanmar, Nicaragua, Pakistan ed Albania) ad alto rischio riciclaggio. Solo due stati (Corea del Nord ed Iran) sono nella cosiddetta lista nera. La strategia del governo laburista, il cui premier Robert Abela la settimana scorsa ha proclamato che "l'obiettivo di Malta è quello di diventare il Paese migliore del mondo", è quella di far valere i risultati dell'analisi tecnica del rapporto Moneyval del Consiglio d'Europa. La tabella finale, ottenuta e pubblicata da MaltaToday, valuta ogni Paese sulla base di 40 parametri. Per ognuno il giudizio è espresso in 4 gradi: conforme, largamente conforme, parzialmente conforme, non conforme. Malta risulta 'conforme' in 12 parametri, 'largamente conforme' in tutti gli altri 28. Almeno altri 8 Paesi europei, osservano alla Valletta, hanno parametri peggiori di Malta (Slovenia, Finlandia, Lituania, Lettonia, Ungheria, Danimarca, Repubblica Ceca e Slovacchia). E tutti gli Stati che la precedono hanno presentano almeno 2 valutazioni di 'parzialmente conforme'. La stessa Italia, quinta nella classifica dei più osservanti (dopo Spagna, Regno Unito, Belgio e Austria), è 'pienamente conforme' in 18 parametri, 'largamente' in 20 e 'parzialmente' in 2. Il Portogallo, alla pari con Malta con i 12 giudizi di piena conformità, ha poi 22 giudizi di 'larga conformità' e ben 6 di 'parziale conformità'. A pesare sul giudizio, secondo fonti citate dai media maltesi, sarebbero le riserve espresse da Usa e Germania per l'apertura alla blockchain ed alle criptovalute attuata nel 2018 dal precedente governo guidato da Joseph Muscat, con una legislazione lasca e corretta solo nel 2019 che avrebbe consentito opache transazioni per miliardi di dollari. In più non giovano gli scandali di corruzione emersi a margine delle indagini sull'omicidio di Daphne Caruana Galizia con le tante rivelazioni su favori e complicità da parte di politici ed alti ufficiali di polizia. "Se mettono noi nella lista grigia, vuol dire che la Fatf ha introdotto nuovi standard, senza preavviso e un po' arbitrariamente. In questo caso è lecito aspettarsi che anche gli Stati che stanno peggio di noi saranno mesi nella lista grigia. Altrimenti significa che Malta viene trattata differentemente dagli altri e veniamo utilizzati come avviso", ha osservato una qualificata fonte governativa parlando con MaltaToday. Secondo uno studio del Fmi citato da Times of Malta, l'inserimento nella lista grigia provoca una catena di conseguenze, a cominciare dal de-risking bancario, continuando con la riduzione della fiducia degli investitori per finire con il crollo degli investimenti stranieri e la prospettiva di un esodo delle migliaia di società finanziarie e di e-gaming che negli ultimi otto anni hanno scelto Malta come sede.