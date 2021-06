Palazzolo Acreide, riparte la stagione estiva con tre appuntamenti culturali

Tre date, tre locali, tre autori 100% made in Sicily. Riparte la stagione estiva con gli appuntamenti promossi dall’associazione Dahlia a Palazzolo Acreide. Momenti di riflessione, di cultura, di dibattito nella cornice suggestiva del centro storico.

Si inizia venerdì 2 luglio alle 19 al Soccorso, nell’omonima via, con la presentazione di “La libertà gentile”, GAE edizioni, di Seby Zappulla. A dialogare con l’autore sarà Federica Puglisi. Secondo appuntamento domenica 18 luglio alle 19 a “La Fenice Bistrot”, in via Monastero, con la presentazione del libro di Elisa Aloisi, “Il canto della falena”, edizioni Giallo Mondadori. L’autrice sarà introdotta da Natya Migliori. Infine a chiudere la rassegna il 24 luglio alle 19 al J’Live, in piazza del Popolo, la presentazione del libro di Salvo Salerno “Il tuo sguardo lontanissimo”, Algra edizioni. Anche per questa occasione modererà l’incontro Natya Migliori.

Per info sugli eventi canale telegram: https://t.me/aperitivoakmzerodahlia, e-mail: associazione.culturale.dahlia@gmail.com. Il costo dell’aperitivo è di 6 euro.