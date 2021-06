Siracusa, parte il disco del flex: muore per un lavoro al chiosco di via Damone

Incidente sul lavoro oggi a Siracusa. A perdere la vita è stato Fabio Vaccarella, 52 anni, siracusano. Da una ricostruzione della polizia, l'episodio è accaduto oggi pomeriggio in via Damone, angolo con via Tisia a una ventina di metri dall'ingresso principale dell'Istituto Quintiliano. L'operaio si sarebbe ferito con un flex mentre stava lavorando per saldare una parte in metallo dell'attività commerciale del fratello, un chiosco di frutta e verdura in prefabbricato. Immediati i soccorsi: l'ambulanza del 118 è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa ma il 52 anni è morto poco dopo. La procura ha aperto un'inchiesta per accertare la dinamica dell'incidente. Gli inquirenti stanno verificando se Vaccarella stesse operando in condizioni di sicurezza. Sembra che il disco del Flex sia saltato finendo contro l'uomo e provocandogli ferite sparse che lo hanno dissanguato. La tragedia si è consumata nel chiosco del fratello gemello Franco, commerciante che da tanti anni vende frutta e verdura nella cosiddetta 'zona commerciale' all'aperto.