Scende la curva dei contagi Covid nel Ragusano. I positivi sono 410: 389 in isolamento domiciliare, 11 ricoverati e 10 nella Rsa del Paternò Arezzo di Ibla. Non si registrano nuove vittime che dall’inizio della pandemia sono 274. Ecco i dati comune per comune: Acate 15, Chiaramonte 12, Comiso 105, Giarratana 2, Ispica 40, Modica 18, Monterosso Almo 0, Pozzallo 11, Ragusa 81, Santa Croce Camerina 6, Scicli 6, Vittoria 93.