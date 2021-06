Pachino, esce dal bar dopo il caffè e lo investano: morto in ospedale ad Avola

Sebastiano Cammisuli, 83 anni, e' deceduto dopo essere stato travolto da un'auto in corsa. E' accaduto stamane verso le 6 a Pachino, quando la vittima, nelle prime ore del mattino, aveva appena finito di prendere un caffè al bar, in via Pascali a un centinaio di metri dal mercato ortofrutticolo. Il conducente della macchina non e' riuscito a evitare l'impatto ma sulle cause sono al lavoro i carabinieri della Compagnia di Noto che procedono per omicidio stradale. Il pensionato e' stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Avola ma le lesioni erano troppo gravi, per cui nelle ore successive il suo cuore ha smesso di battere.