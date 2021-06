Beach Volley, torna a Floridia la seconda edizione del 'Memorial Indomenico'

Scatterà il prossimo 5 luglio la seconda edizione del torneo di Beach Volley a Floridia, intitolato a Giuseppe Indomenico. L'organizzazione ha già scelto il campo di gara e le partite in notturna si disputeranno in piazza Melbourne “Dopo un anno di restrizioni non vedevamo l’ora di ripartire e speriamo che questa nostra iniziativa possa essere un’occasione di ritorno alla normalità - affermano gli organizzatori - Cogliamo l’occasione per rivolgere un invito ai Floridiani di iscriversi al torneo e di partecipare numerosi come pubblico durante le sere estive, sempre nel rispetto delle norme sul distanziamento. Un ringraziamento al sindaco e all’Amministrazione Comunale che hanno salutato con entusiasmo l’iniziativa, concedendo immediatamente le necessarie autorizzazioni”.

L.M.