Messina, voleva suicidarsi alla Stazione: viene salvata

A Messina, i poliziotti, durante il controllo in stazione dei viaggiatori in arrivo ed in partenza, hanno notato una donna, in evidente stato confusionale, che manifestava istinti suicidi. Grazie all’intervento degli operatori, la signora, che aveva raggiunto la stazione con mezzi di fortuna e senza una motivazione, dopo essersi calmata, ha desistito dai suoi intenti. La donna è stata quindi affidata alle cure del personale medico del 118 che l’ha accompagnata presso il locale ospedale.