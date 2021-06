Il sindaco di Lampedusa: "Non c'è una politica sui migranti"

"L'Italia non ha una politica sui migranti". Lo ha detto il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello intervenuto a Sky Tg24. "Non e' cambiato nulla sulla questione dei ricollocamenti - continua - In Italia non c'e' nessun documento sul fenomeno della migrazione. Come viene vista la politiche europea? Non viene vista perche' non c'e', nell'arco di sei mesi abbiamo avuto 20 mila persone arrivate a Lampedusa. Comunque volevo aggiungere che il sistema per fronteggiare l'emergenza covid regge ed e' collaudato. A volte si fanno speculazioni giornalistiche come quando si dice emergenza sanitaria a Lampedusa".