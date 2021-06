Vandali nella sede della Lega di Rosolini: 4 giovani inchiodati da un video

Nella notte tra sabato e domenica. la sede della Lega di Rosolini, è stata ' visitata' dai vandali. I carabinieri della locale stazione che, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Noto, stanno in queste ore ricostruendo l’intera vicenda.

Senza al momento tralasciare alcuna pista investigativa, i Carabinieri hanno raccolto le testimonianze di alcuni residenti e passanti che hanno segnalato la presenza, verso le 2.30 di notte, di alcuni giovani ‘alticci’ e rumorosi nell’area immediatamente prossima alla sede della Lega di corso Savoia.

Benché l’area sia sprovvista di sistemi di video sorveglianza, i Carabinieri hanno accuratamente ispezionato le vie attorno alla sede del partito, acquisendo le immagini di video sorveglianza pubbliche e private presenti in zona.

Con pazienza e dopo ore di visualizzazione delle immagini, i ragazzi sono apparsi sugli schermi dei PC dei Carabinieri della Compagnia di Noto, consentendo ai militari di tracciarne il percorso, che comprende corso Savoia dove ha sede la Lega, in orario compatibile con le segnalazioni in possesso dei militari.

In queste ore i Carabinieri del Nucleo Operativo e della Stazione di Rosolini stanno provando a rendere più nitide le immagini acquisite per identificare con certezza i giovani che al momento sembrano i principali indiziati.

Successivamente sarà da chiarire se si è trattata, come sembrerebbe dalle prime immagini, di una “bravata” dovuta all’alcool o se c’è una regia dietro il danneggiamento della sede del partito politico.