La Finanza nella sede della Banca Popolare di Ragusa acquisisce documenti

Militari delle Fiamme Gialle hanno fatto accesso stamane nella sede centrale della Banca agricola popolare di Ragusa, per acquisire documenti. Alla base dell'indagine aperta dalla procura della Repubblica, ci sarebbero diverse decine di denunce di risparmiatori. In particolare, la questione al vaglio della magistratura riguarderebbe i titoli della Banca. Dal 2016, sostengono i comitati dei risparmiatori, la Banca agricola popolare di Ragusa avrebbe posto un limite al riacquisto delle proprie azioni, motivandolo con disposizioni della Banca d'Italia. Nei giorni scorsi l'istituto ragusano aveva annunciato di essere stato convocato in audizione da parte della Commissione parlamentare sul sistema bancario e finanziario.