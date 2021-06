Palermo, ruba cellulare a ragazzina: preso a Ballarò con 3 panetti di hashish

I carabinieri hanno arrestato un gambiano di 22 anni accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale nell'ambito delle indagini su un furto avvenuto nel piazzale della stazione centrale a Palermo dove ad una 17enne era stato rubato il cellulare. Tramite l'app il dispositivo è stato localizzato in piazza Ballarò. I carabinieri hanno bloccato il giovane extracomunitario con ancora il cellulare in tasca; alla vista dei militari ha tentato di opporsi alla perquisizione personale e di fuggire. Oltre al telefonino sono stati recuperati: 3 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno, 5 grammi di crack e 70 euro. L'arrestato, in attesa dell'udienza di convalida, è stato portato in camera di sicurezza, il telefono è stato restituito alla giovanissima vittima.