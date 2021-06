Deputato (M5s) aggredito a Casteldaccia in aula: "Ma zitti sulla legalità"

"Temi come la legalità, il contrasto alle mafie ed al voto di scambio devono vederci tutti uniti: dobbiamo fare fronte comune. Ai miei danni non c'è stata solo una aggressione fisica ma un attacco al Parlamento della Repubblica. Se pensano di zittirci non ci riusciranno". Lo ha detto nell'Aula della Camera Davide Aiello di M5S, che domenica scorsa è stato aggredito fisicamente a Casteldaccia (Palermo). "Devo dei grazie ai cittadini di Casteldaccia che hanno manifestato la loro vicinanza ed hanno organizzato una manifestazione per dire no alla corruzione. Un altro grazie a tutti quelli che mi sono stati vicini, ai colleghi del M5S e a tutti quelli che mi hanno fatto sentire la loro vicinanza", ha concluso.