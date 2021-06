Incidente stradale su Statale di Siracusa, un morto e 2 persone ferite

Giovanni Rizzo, 40 anni, di Augusta, è morto in un incidente stradale sulla Statale 114 "Orientale Sicula", che e' stata provvisoriamente chiusa, in direzione Siracusa. Per cause in corso di accertamento, la Ford guidata da Rizzo con a bordo altri due augustani, e un camion si sono scontrati nel tratto del viadotto Cantera e nell'impatto due persone sono rimaste ferite e un'altra ha perso la vita. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Noto e l'elisoccorso. L'incidente mortale si è verificato nelle vicinanze dello svincolo per Sortino. Non sono in pericolo di vita i due feriti, anche loro di Augusta. Si tratta di M.A., 36 anni e un bimbo di 7 anni, F.T.. Entrambi hanno una prognosi di 5 e 10 giorni.