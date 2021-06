McDonald's assume dodici lavoratori a Siracusa

Un forte segnale di ripartenza e volonta' di investire sul territorio, va in questa direzione la ricerca di personale avviata da McDonald's per 12 nuovi candidati da inserire nei ristoranti della città di Siracusa. Posizioni che rientrano nel piano di recruiting nazionale, che prevede l'assunzione di 2.000 nuove persone di cui circa 1.000 faranno parte dell'organico dei nuovi ristoranti in apertura in 15 regioni italiane nei prossimi mesi, mentre le altre 1.000, saranno assunte per rafforzare lo staff di alcuni dei ristoranti gia' esistenti.