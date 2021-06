Sparito bimbo di due anni nell'Alto Mugello

Corsa contro il buio in Alto Mugello per trovare il bambino di 2 anni scomparso da una casa nel bosco a Palazzuolo sul Senio (Firenze). I soccorsi stanno profondendo il massimo sforzo operativo per rintracciarlo nelle ultime ore di luce prima che sia notte. La Protezione civile dell'Area metropolitana di Firenze sta schierando 18 squadre, fino a quattro persone l'una. Sul posto anche squadre di vigili del fuoco, carabinieri, forestali. Anche personale del Soccorso Alpino sta intervenendo sia da terra sia via aria con l'elicottero Pegaso 3 della Regione impiegate pure proprie unità cinofile. Un campo base è stato allestito vicino all'abitazione da dove è scomparso il bimbo, località Molino di Campanara. Saranno attivati i programmi informatici di geolocalizzazione. Intanto l'area boschiva dove sono in corso le ricerche è stata suddivisa sulle carte in zone, ciascuna battuta palmo a palmo. La vegetazione fitta non agevola le operazioni. Le comunicazioni sono difficili a causa del terreno montano. Il Soccorso Alpino toscano scrive su Fb di "delicato intervento di ricerca" per i suoi tecnici.