Scossa di terremoto in Perù di magnitudo 5.8 a largo di Lima

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 è stata registrata alle 21:54 di ieri ora locale (le 4:54 di oggi in Italia) al largo della costa centromeridionale del Perù, non lontano dalla capitale Lima. Secondo i dati del servizio di sorveglianza geologica statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 50 km di profondità ed epicentro a 10 km dalla città di Mala. Secondo i media locali la scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione fino a Lima, ma non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose nè è stata emessa alcuna allerta tsunami.