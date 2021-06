Primarie sindaco di New Yotk, in testa ex agente Adams (28,8%)

Con l'8% delle schede scrutinate, l'ex poliziotto Eric Adams e' in testa col 28,8% nelle primarie dem per la carica di sindaco di New York. Seguono le due ex collaboratrici del primo cittadino uscente Bill de Blasio: Kathrin Garcia col 23,9% e Maya Wiley col 21,3%. Quarto l'imprenditore tech di origine asiatica Andrew Yang col 10,6%, mentre tutti gli altri candidati sono sotto il 6%. Ma per vincere bisogna superare il quorum del 50% e si prevede che il risultato non arriverà prima del 29 giugno.