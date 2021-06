Sgarbi sarà a Pachino per sostenere la candidatura di Quartarone a sindaco

L'ex deputato all'Ars, Pippo Gennuso, ha postato sul suo profilo Facebook una foto che lo ritrae con il critico d'arte e parlamentare, Vittorio Sgarbi. Gennuso scrive che l'incontro è stato proficuo e che Sgarbi verrà in Sicilia in occasione delle amministrative che si terranno a Pachino per sostenere il suo candidato a sindaco , Corrado Quartarone. Non è specificato se per Forza Italia oppure per uno schieramento dell'ultimora. I rumors parlano di un incontro romano tra Gennuso ed il leader dell'Udc, Lorenzo Cesa. C'è un traghettamento di massa in vista? Lo sapremo nei prossimi giorni.