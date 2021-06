Siracusa, sequestrate in via Amato 13 dosi di marijuana

Continua senza sosta il contrasto alla vendita ed al consumo di sostanze stupefacenti nelle piazze dello spaccio siracusano. Nella giornata di ieri, agenti delle Volanti della Questura, nel corso di predisposti servizi antidroga, hanno rinvenuto in Via Santi Amato 13 dosi di marijuana pronte per essere vendute.

Nell’ambito di tali servizi, i Poliziotti hanno sorpreso, sempre nella Via Santi Amato, un noto pregiudicato di 26 anni, sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. che, all’atto del controllo, veniva trovato in compagnia di altri soggetti, già conosciuti alle forze di polizia e, pertanto, veniva denunciato per inosservanza agli obblighi cui è sottoposto.