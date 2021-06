Caldo a Palermo, allerta di colore rosso altri due giorni

Permane il livello 3 (colore rosso) nella provincia di Palermo per quanto riguarda il rischio di ondate di calore previste per domani e dopodomani. Lo rende noto la Protezione civile. Sale la temperatura massima percepita (37 gradi centigradi domani e 38 venerdì). Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani nella provincia di Palermo è prevista una pericolosità bassa, mentre rimane inalterato il livello di "preallerta" (colore arancione).