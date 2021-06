Requisito un nuovo pozzo ad Avola Antica: acqua per mille abitazioni

Il sindaco di Avola, Luca Cannata, fronteggia l'emergenza idrica che si presenta puntualmente in estate. Ancora più critica la situazione per il 2021, per la grande siccità, così l'amministrazione Cannata è corsa ai ripari, requisendo un pozzo ad Avola Antica che è già stato testato.

Nelle ultime 24 ore sono stati emunti 450 mila litri. Si tratta di un pozzo profondo 140 metri, ma già il primo pompaggio tecnico è avvenuto a quota 110. "La portata dell'acqua è sufficiente a soddisfare un migliaio di utenze e questo lo ritengo un buon risultato - afferma il primo cittadino - Le condizioni appurate dal geologo sono di equilibrio della falda con acqua che si presenta incolore, inodore e apparentemente non è dura al palato. Adesso ci vorranno i tempi tecnici per predisporre un idoneo impianto si sollevamento, ma l'amministrazione lavora senza sosta per evitare i disagi ai cittadini". Luca Cannata fa anche un appello ai suoi concittadini: "Attenzione a non fare sprechi, razionalizziamo l'uso dell'acqua".