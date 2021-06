Apertura Rosolini - Ispica, Dipasquale: "Qualcuno si prenderà meriti che non ha"

“Dovremo attendere quasi due settimane in più rispetto alla tabella di marcia perché la provincia di Ragusa possa avere, finalmente, una decina di chilometri di autostrada, ma ne varrà la pena pazientare fino al 10 luglio. La inaugurazione dei lotti 6 e 7 della Siracusa-Gela, da Rosolini a Pozzallo, premia il lavoro svolto da tutti gli attori del territorio, ma devo dire che si è arrivati all’avvio dei lavori con una decisiva accelerazione durante il Governo Crocetta. Da parlamentare regionale di maggioranza allora e di opposizione oggi, non posso che ritenermi soddisfatto, anche se parzialmente: sarò veramente contento solo quando la Siracusa-Gela sarà completata nella sua interezza. Certo, per questa decina di chilometri che saranno presto inaugurati ci sarà la corsa ad accaparrarsi meriti anche da parte di chi non ne può rivendicare. È comprensibile, succede quasi sempre così. Personalmente sono stato abituato a riconoscere sempre i meriti altrui e mi auguro che questa volta si dia merito a chi spetta veramente”. Lo dichiara Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, commentando la notizia relativa al rinvio della cerimonia inaugurale del primo tratto autostradale nella provincia di Ragusa.