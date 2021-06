Europei, la Svezia mette sotto la Polonia ( 3 - 2) : arriva prima nel girone

E adesso che ha chiuso da capolista imbattuta il girone E davanti alla Spagna qualcuno si chiederà che mina vagante poteva essere la Svezia se avesse avuto anche la freccia Ibrahimovic al suo arco. Gli uomini di Andersson, nell'ultima gara del girone, domano anche la Polonia (3-2) cui non basta Lewandowski, autore di una doppietta in grado di tenere in piedi il sogno dei polacchi fino all'ultimo minuto. Senza Ibra questa Svezia è l'apologia del 4-4-2: squadra corta, difesa alta davanti a Olsen, centrocampo in linea col metronomo Ekdal a dettare i tempi e davanti due attaccanti veloci pronti a ripartire in contropiede tra cui l'attaccante del Lipsia Forsberg oggi autore di una doppietta. E' proprio lui a portare in vantaggio gli scandinavi dopo appena un minuto e mezzo grazie a un'azione insistita in cui è fortunato quando vince un contrasto in area, ma è poi spietato al momento di concludere con un diagonale mancino sul quale Sczesny non arriva. La Polonia fa fatica ad entrare in partita. E rischia di capitolare poco dopo, al 14', con Isak che manca l'ultimo passaggio per una facile conclusione a rete. Ma al 16' la squadra di Paolo Sousa ha un'occasione d'oro, anzi tre in una, per ristabilire la parità. La palla buona capita sulla fronte del giocatore più rappresentativo della nazionale polacca, ma Lewandowski colpisce di testa incredibilmente la traversa per due volte di seguito e sulla successiva ribattuta non riesce a coordinarsi incespicando sul pallone anziché ribadire a rete da due passi. La partita, molto fisica, entra in una fase caratterizzata dall'equilibrio. L'ultima chance, sul finire di tempo, se la crea la Polonia con Zielinski. Sul suo tiro Olsen si allunga e devia sopra la traversa. Nel secondo tempo è la squadra di Sousa a partire di gran carriera e a rendersi pericolosa in almeno due circostanze ma è ancora Olsen a opporsi sul sempre pericoloso Zielinski. Il raddoppio svedese arriva grazie a un contropiede del subentrato Kulusevski, al suo esordio agli Europei dopo lo stop per Covid. Lo juventino prende palla a centrocampo e si invola sulla destra per una quarantina di metri prima di scaricarla in area dove trova ancora Forsberg pronto a buttarla dentro di interno destro: due a zero. Sembra chiusa, ma una gemma di Lewandowski, che sfida Lindelof uno contro uno e poi la mette nel sette con un tiro a giro dal limite sinistro dell'area, riapre la contesa. Al 61' è 2-1. La gara si fa di nuovo vibrante con la Polonia alla ricerca del pari. Che arriva poco dopo con Swierczok il cui gol è annullato per un fuorigioco di centimetri. La rete del 2-2 arriva comunque, ancora una volta con Lewandowski, che approfitta di un'uscita a vuoto dei due centrali svedesi per battere indisturbato con un tocco Olsen in uscita. E' il minuto 84'. La Polonia va all'arrembaggio ma in pieno recupero e' Claesson a sancire il definitivo 3-2 decisivo solo per restituire alla Svezia il primo posto nel girone. Per la Polonia cala il sipario su Euro 2020.