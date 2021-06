Siracusa, è morto il consulente del lavoro Emanuele Monterosso

E' morto a Siracusa il consulente del lavoro, Emanuele Monterosso. Aveva 86 anni e nel prossimo mese di agosto ne avrebbe compiuto 87. Era un personaggio conosciuto nel capoluogo per la sua professione ed è stato 'maestro' di tanti ragazzi che ha formato diventando consulenti.

Esperto giuslavorista, Insieme ad altri saggi della categoria professionale, si è sempre battuto per i diritti di ogni singolo lavoratore, infatti, fu padre fondatore dell’Associazione nazionale consulenti del lavoro (A.N.C.L.).

“Con lui si spegne un pezzo di storia di tutta la categoria- dichiara Antonino Butera, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Siracusa, a nome di tutti gli esponenti-. Una persona di ineguagliabile spessore umano e professionale che lascia un vuoto incolmabile in tutti noi. Ci uniamo al dolore della moglie Aurora, compagna e solido appoggio della vita di Emanuele".

I funerali saranno celebrati domani, nella Chiesa del Sacro Cuore alle 10.