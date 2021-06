Europei, finisce pari tra Francia e Portogallo: entrambe agli ottavi di finale

La super sfida tra campioni del mondo e d'Europa finisce pari a suon di rigori (ben tre) premiando entrambe le Nazionali di Francia e Portogallo. A regalare il pass a tutte e due è il pari 2-2 tra Germania e Ungheria a Monaco di Baviera con la squadra dell'italiano Marco Rossi raggiunta solo negli ultimi minuti dai tedeschi. Protagonisti Cristiano Ronaldo, che realizza due rigori per tempo, e Karim Benzema (doppietta anche per lui) capace di tenere a galla i suoi quando il gioco e soprattutto il risultato di fa duro. Il previsto undici titolare del Portogallo era corretto al 100%, è confermato che Bruno Fernandes inizierà dalla panchina. William è l'altro giocatore lasciato fuori, quindi Renato Sanches e João Moutinho sono i volti nuovi nello schieramento del Portogallo dopo la sconfitta per 4-2 contro la Germania. C'è anche un cambiamento nel modulo, con Deschamps che rispolvera il 4-2-3-1 che ha vinto la Coppa del Mondo. Tolisso, sulla destra, proverà a fare quello che ha fatto così bene Blaise Matuidi in Russia e a bilanciare la squadra. La Francia propone tre cambi: Koundé, Hernández e Tolisso al posto di Pavard, Digne e Rabiot. Pronti via con Francia e Portogallo a studiarsi tra contropiedi abbozzati e grandi giocate in mezzo al campo dove Cristiano Ronaldo e Mbappé cominciano ad accarezzare il pallone. I transalpini provano ad alzare il ritmo ma senza grandi risultati fino alla mezz'ora quando il risultato si sblocca ma a favore dei lusitani. Su una punizione dalla trequarti per il Portogallo, João Moutinho disegna uno spiovente verso l'area francese: Lloris commette un fallo impressionate (rifilando praticamente un pugno diretto) nello scontro aereo con Danilo, l'arbitro assegna calcio di rigore alla squadra di Santos. Cristiano Ronaldo spiazza Lloris dal dischetto con un destro potente: è il tredicesimo gol nelle fasi finali degli Europei per CR7, Portogallo in vantaggio a Budapest. Sotto 1-0 la Francia prova a reagire ma il gol del pari arriva quasi inaspettato sul finire del primo tempo. L'arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz vede un fallo da rigore di Nélson Semedo su Mbappé lanciato in area. Dopo la VAR review, conferma il rigore per la Francia e dal dischetto Benzema spiazza Rui Patrício con il destro. Secondo rigore realizzato nella serata di Budapest: la Francia pareggia, è 1-1 alla Puskás Aréna. La ripresa riparte nel segno della Francia che va in vantaggio con l'autore del pari Karim Benzema: lancio di Pogba per la corsa in profondità di Benzema alle spalle di Rúben Dias: il numero 19 riceve in area e traccia un diagonale di prima intenzione che si insacca dopo aver toccato il palo alla destra di Rui Patrício. Dopo la VAR review per un possibile fuorigioco, l'arbitro conferma il go e la Francia ribalta il risultato portandosi sul 2-1. La formazione di Deschamps continua ad attaccare e quando sembra di poter chiudere il match arriva il 2-2 del Portogallo ancora su rigore: si stratta del terzo penalty della serata, assegnato dal direttore di gara in seguito al fallo di mano di Koundé sul tentativo di cross di Cristiano Ronaldo. Lo stesso numero 7 della Juventus si presenta sul dischetto e porta il punteggio di nuovo in parità. La Francia prova a vincerla di nuovo e ci va vicinissima con Pogba a cui un grande Rui Patricio nega la gioia del gol. Poi il match sembra rallentare in attesa di notizie da Monaco dove la Germania raggiunge il pari in zona Cesarini e si regala gli ottavi degli Europei insieme alle altre due big del girone F che questa sera, passata la paura per una possibile eliminazione prematura, possono festeggiare insieme ai 50.000 di Budapest.