Catania, contributo covid a 19 imprenditori condannati per mafia

Militari della guardia di finanza del comando provinciale di Catania hanno scoperto che 19 imprenditori che avrebbero percepito il contributo Covid a fondo perduto a sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi nonostante fossero stati condannati, con sentenza definitiva, per associazione mafiosa o colpiti da interdittiva antimafia. Dopo indagini del nucleo di Polizia economico finanziaria e dei reparti territoriali coordinati dal primo Gruppo di Catania cinque imprenditori sono stati denunciati alla Procura di Catania per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Gli altri 14 imprenditori sono stati segnalati per il conseguente pagamento della sanzione amministrativa, perché il contributo indebitamente incassato è inferiore ai 4 mila euro. I 19 avevano presentato la richiesta e ottenuto il "contributo a fondo perduto", previsto dalla normativa nazionale per favorire la ripresa economica nel periodo dell'emergenza epidemiologica e, in particolare, le imprese e i lavoratori autonomi che a causa della pandemia avevano registrato un importante calo del fatturato.