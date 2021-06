Sempre meno posti auto per il parcheggio nel Centro storico di Siracusa. Per permettere l’esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici e dell’impianto antincendio, da oggi è stata disposta la chiusura temporanea del Talete a Ortigia.

L’ordinanza inibisce l’ingresso e la sosta all’interno della struttura per il periodo relativo all’esecuzione dei lavori programmati.