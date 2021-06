Palermo, spara all'inquilino moroso: arrestato per tentato omicidio

E' stato arrestato Giuseppe Di Maio, 35 anni, che ieri ha sparato all'inquilino Matteo Trapani 37 anni in via Roccazzo a Palermo. Di Maio è accusato di tentato omicidio. Ha esploso tre colpi di pistola da un'arma regolarmente denunciata contro l'affittuario con cui aveva dei contrasti legati ad alcune mensilità non pagate. Il proprietario dell'appartamento voleva che ,la vittima lasciasse la casa. Nel corso dell'ennesima lite, secondo quanto hanno ricostruito gli agenti della squadra mobile di Palermo che hanno condotto le indagini, Di Maio ha estratto la pistola e fatto fuoco. L'inquilino è stato raggiunto al collo, alla spalla e a una mano. Il tentato omicidio è avvenuto davanti al padre della vittima che si è sentito male.